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مراسلتنا: مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تجريف واسعة في جنين، وألقت منشورات حذرت فيها المواطنين من التعاون مع حركة حماس.

مراسلتنا: مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين  
RT

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر شمال شرقي نابلس.

يتبع..

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