متظاهرون يغلقون محطة القطارات في نيويورك رفضا للقصف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

أغلق متظاهرون يوم الجمعة محطة القطارات في مدينة نيويورك الأمريكية رفضا للقصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وراح ضحيته أكثر من 9000 شخص.

وتدوال النشطاء والمدونون مقاطع فيديو للتظاهرة الحاشدة التي تجمعت بالمحطة.

وفي الـ29 من أكتوبر أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.

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وتم حينها إغلاق الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين وفقا لتنبيه من خدمة "Notify NYC" التابعة للحكومة المحلية.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك في ذلك الوقت إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

كما قامت جماعة يهودية في نيويورك بمظاهرة في المحطة المركزية، حيث دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، علما أن الشرطة اعتقلت حوالي 300 شخص يومها.

وكانت المظاهرة في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان من بين عدة مظاهرات شهدتها جميع أنحاء العالم في الأسابيع الماضية بما في لندن التي اجتذبت آلاف المشاركين.

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وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وغيرها من الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 240 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT