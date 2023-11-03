مراسلنا: مقتل عشرات الفلسطينيين اليوم بغارات إسرائيلية مركزة بوسط قطاع غزة وجنوبه

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بمقتل عشرات الفلسطينيين بغارات إسرائيلية مركزة في وسط قطاع غزة وجنوبه.

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وقال مراسلنا إن 15 فلسطينيا قتلوا في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة "عواد" الذي يؤوي عشرات النازحين في الحي الإماراتي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

كذلك، قال مراسلنا إن 8 أطفال قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت طريق البحر قرب وادي غزة وسط القطاع.

من جهة أخرى، أفاد المراسل بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات مركزة على عدد من المنازل من غرب مفترق العيون وحتى نادي الصداقة غرب غزة وفي محيط مستشفى القدس في تل الهوا.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

من جهة أخرى، ناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT