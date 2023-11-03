الكرملين يعلق على مزاعم تسليم أسلحة من "فاغنر" إلى حزب الله في سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المزاعم عن تسليم أسلحة روسية من جانب مجموعة "فاغنر" إلى حزب الله في سوريا عديمة الصحة ولا أساس لها.

وأشار ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين، إلى أن مجموعة "فاغنر" نفسها غير موجودة بحكم الأمر الواقع.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف: "لقد قلنا إن مثل هذه المجموعة غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإن كل هذه الحجج، كقاعدة عامة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها. هناك قنوات اتصال طارئة عبر العسكريين، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية بشأن شيء ما، فمن الممكن دائما نقلها إلى جيشنا".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن قلق الولايات المتحدة، بخصوص مزاعم تحدثت عن قيام ممثلين من مجموعة "فاغنر" بتسليم مجموعات "بانتسير" الدفاع الجوي صاروخية – المدفعية، إلى حزب الله في سوريا.

المصدر: تاس