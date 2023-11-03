الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 10 قادة ميدانيين لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصفية 10 قادة ميدانيين لحركة "حماس" منذ بدء العملية في قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "نلاحق القادة الميدانيين لحماس ونقضي عليهم على الأرض وتحت الأرض. ومنذ أول بداية العمليات القتالية، نحن وجهاز الأمن العام قمنا بتصفية 10 من إرهابيي "حماس"، تصل رتبهم العسكرية إلى مستوى قائد كتيبة أو لواء".

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وأضاف أن "هؤلاء قادة ميدانيون موجودون على الأرض، وهم يقودون العمليات القتالية ضد قواتنا. وهم من خططوا للمجزرة الرهيبة في 7 أكتوبر ونفذوها مع الأفراد تحت إمرتهم".

يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، ردا على هجوم حركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، الذي قتل فيه أكثر من 1400 شخص داخل إسرائيل.

ومنذ انطلاق العملية الإسرائيلية قتل أكثر من 9 آلاف شخص في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 32 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: نوفوستي