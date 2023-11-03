وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي ينقل حوالي 260 جنديا أصيبوا في غزة إلى المستشفيات

قالت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي نقل حوالي 260 جنديا مصابا إلى المستشفيات كجزء من حوالي 150 عملية إنقاذ جوية وبرية بالتعاون مع القوات البرية ووحدات النخبة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن جنود "الوحدة 669" وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة والفرق الطبية وأسراب طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو، تقوم بتقديم الرعاية الطبية الأولية وإنقاذ المصابين من عمق قطاع غزة.

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وأشارت أيضا إلى أن الفرق المخصصة تقوم بإجلاء الجرحى من المنطقة على ظهور الخيل والانضمام إلى الفرق التي يتم إنزالها في نقاط مختلفة لاختصار زمن الإخلاء.

هذا، وكشف الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة عن مقتل 4 جنود آخرين في معارك شمال القطاع وارتفاع عدد القتلى إلى 24 منذ التوغل البري في قطاع غزة.

وكان أغلب الضحايا من جنود الاحتياط في الفرقة المدرعة الذين تم استدعاؤهم للخدمة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجنود الذين سقطوا هم بمثابة "خسائر مؤلمة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في ايجاز صحفي في تل أبيب إن 340 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 23516.

هذا وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية