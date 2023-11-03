أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة ولا مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة"، معتبرا أنه "لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك".

وفي كلمة له في القمة العاشرة لرؤساء دول منظمة الدول التركية، والتي تعقد تحت شعار "توقيت تركي"، شدد أردوغان على أن "فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وغزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية".

وأعلن "أننا أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وسنواصل إرسال المزيد".

وأكد أن "أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل في غزة، وجهودنا مستمرة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي"، معتبرا أن "تحرُكنا الموحد كعالم تركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا والسلام الدائم لاحقا".

وأضاف: "نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط تضمن أمن الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، وأكثر من 32 ألف جريحا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 338 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيليا.