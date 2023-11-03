حزب الله يصدر بيانا جديدا بشأن مقتل أحد عناصره (صورة)

أصدر حزب الله فجر يوم السبت بيانا أعلن من خلاله مقتل أحد عناصره في التصعيد المتواصل مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

ونعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره من بلدة عيتا الشعب وقال في بيان "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية المجاهد حسين علي سرور "علي عماد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي قتل على طريق القدس".

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت ما يزيد على 240 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، حيث قالت وزارة الصحة في غزة في آخر تحديث لإحصائياتها إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء فيما ارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT