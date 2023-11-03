كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصرالله

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في هذه الأثناء خطابا انتظره الشارعان العربي والغربي يطرح فيه رؤية الحزب لشكل التعاطي مع إسرائيل على ضوء تطورات الحرب في غزة.

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في ما يلي أبرز تصريحات نصر الله:

خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حول حرب غزة.. كيف سيتعامل الحزب معها؟ https://t.co/tpMqWiWOeJ — RTARABIC (@RTarabic) November 3, 2023

نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة

نصر الله: لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع إسرائيل

نصر الله: التحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة

نصر الله: المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستوى الأخلاقي والشرعي

نصر الله: السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية وخصوصا مع حكومة نتنياهو المتطرفة والغبية والمتوحشة

نصر الله: معركة طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة وممارسات حكومة نتنياهو الوحشية

نصر الله: لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة

نصر الله: كل التكتلات الدولية لا تسأل عن فلسطين

نصر الله: كل الملفات الفلسطينية لم تكن موجودة في لائحة اهتمام العالم، وكان لابد من "طوفان الأقصى" ليهز الاحتلال وكل داعميه، ويفتح الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى بالعالم.

نصر الله: عملية طوفان الأقصى قرار فلسطيني بحت وتنفيذها فلسطيني

نصر الله: "طوفان الأقصى" أخفاها منفذوها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة

نصر الله: السرية المطلقة ضمنت نجاح عملية طوفان الأقصى الباهر من خلال عامل المفاجأة

نصرالله: إخفاء عملية 7 أكتوبر لا تأثير له على أطراف المقاومة الأخرى

نصر الله: ما فعلت حكومة العدو لن تستطيع أن تغير من تداعيات معركة طوفان الأقصى على مستقبل إسرائيل

نصر الله: عملية "طوفان الأقصى" أدت إلى إحداث زلزال أمني وعسكري وسياسي ومعنوي ونفسي في إسرائيل

نصر الله: عملية "طوفان الأقصى" لها تداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر إسرائيل ومستقبلها

نصر الله: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

نصر الله: السرعة الأمريكية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل هذا الكيان

نصر الله: إسرائيل طلبت من أمريكا أسلحة وأموالا منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى

نصر الله: كان واضحا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو كان ضائعا وتائها

نصر الله: حكومات العدو لا تستفيد من تجاربها وحروبها مع حركات المقاومة وما يجري اليوم جرى في السابق في حرب تموز وحروب متكررة مع غزة ومن أهم أخطاء حكومات العدو طرح أهداف بعيدة لا يمكنهم الوصول إليها كالقضاء على حماس

نصر الله: لم يذكر التاريخ أن الإسرائيليين تمكنوا من استعادة أسراهم من دون مبادلة

السيد نصر الله: قادة الكيان كانوا سكارى وعندما استفاقوا وذهبوا لاستعادة مستوطنات غلاف غزة من أيدي المقاومين هم من ارتكبوا مجازر بحق مستوطنيهم وليس المقاومة

نصر الله: الجيش الإسرائيلي ارتكب المجازر بحق المستوطنين لاستعادة المستوطنات من غلاف غزة من المقاومين يوم 7 أكتوبر

نصر الله: إسرائيل طرحت أهدافا عالية لا تستطيع أن تحققها مثل الحديث عن القضاء على حماس

نصر الله: كان لا بد من حدث يعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم فكانت عملية "طوفان الأقصى"

نصر الله: ما يجري في غزة يكشف الغباء الإسرائيلي وحماقته وعجزه لذلك يقوم بقتل الأطفال والنساء والمدنيين ويدمر الكنائس والمساجد والمستشفيات تحت أنظار العالم

نصر الله: تل أبيب حذرة من القيام بعملية عسكرية برية كبيرة لأنها عاجزة وفاشلة

نصر الله: الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن الحرب في غزة

نصر الله: شعوب المنطقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين اكتووا بنار إسرائيل

نصر الله: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض لهجمات المقاومة وهذا قرار حكيم وشجاع

نصر الله: غزة كشفت كل الأقنعة الكاذبة في خداع شعوبنا لدفعها نحو التطبيع

نصر الله: تسحق غزة أمام المجتمع الدولي ودول العالم دون أن يحرك أحد ساكنا

نصر الله: "طوفان الأقصى" معركة ليست ككل المعارك وما قبلها ليس كما بعدها

نصر الله: الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله ليل نهار هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة

نصر الله: الأهداف هي وقف العدوان وأن تنتصر المقاومة وأن تنتصر حماس في غزة

نصر الله: انتصار غزة هو مصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية

نصر الله: انتصار حماس في غزة هدف يجب أن يتم وضعه نصب العين والعمل من أجله

نصر الله: على الدول والحكومات العربية والإسلامية قطع العلاقات ووقف النفط والغاز والغذاء لإسرائيل

نصر الله: إسرائيل هي مجرد أداة تنفيذية وأمريكا هي التي تمنع وقف إطلاق النار في غزة وتمنع إدانة تل أبيب دوليا

نصر الله: لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده مهما وكبيرا جدا

نصر الله: ما يجري على جبهتنا اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي

نصر الله: نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين الأول

نصر الله: لن نكتفي بما يجري على الحدود اللبنانية

نصر الله: إسرائيل سحبت قواتها من الحدود مع لبنان يوم 7 أكتوبر

الجبهة اللبنانية استطاعت أن تجذب ثلث القوات الإسرائيلية التي كانت يمكن أن تذهب إلى غزة

نصر الله: المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود

نصر الله: الجبهة اللبنانية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح

نصر الله: تم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عملياتنا

نصر الله: هذه العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والذعر والخوف لدى قيادة إسرائيل ولدى واشنطن من إمكانية أن تذهب الجبهة لتصعيد اضافي أو تتدحرج إلى حرب واسعة

نصر الله: عملياتنا وتضحيات شعبنا تعبير عن تضامننا مع غزة لتخفيف الضغط عن أهلها

نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة تضامن مع غزة تتطور وفق تطور الأحداث وسلوك العدو في غزة

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة على جبهتنا ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات

نصر الله: يجب أن نكون جاهزين لكل الفرضيات

نصرالله: أعددنا العدة لأساطيل امريكا في البحر أيضا

نصر الله: أنتم أيها الأمريكيون تستطيعون أن توقفوا العدوان على غزة لأنها حربكم

نصر الله: وصلتنا رسائل تفيد بأن الرد الأمريكي لن يستهدف لبنان فقط بين إيران أيضا إذا واصلتوا عملياتكم في الجنوب

نصر الله: أنتم أيها الأمريكيون تعلمون أنه في حال بدأت المعركة في المنطقة فإنكم ستدفعون الثمن في مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم

نصر الله: من يريد منع حرب إقليمية يجب أن يسارع لوقف العدوان على غزة