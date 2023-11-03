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وسائل إعلام إسرائيلية: البحرية الأمريكية تجري تدريبات في شرق المتوسط

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وسائل إعلام إسرائيلية: البحرية الأمريكية تجري تدريبات في شرق المتوسط
Globallookpress Seaman Tajh Payne/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
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أفاد موقع Ynet الإسرائيلي يوم الجمعة بأن القوات البحرية الأمريكية أجرت تدريبات عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الموقع أن التدريبات جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمشاركة سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف أنه شارك في التدريبات أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي.

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ونقل الموقع عن قائد إحدى السفن قوله، إن "هذه العمليات والتدريبات تستعرض قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ مختلف المهام بشكل سلس، والقيام بردع مناهضينا، ودعم حلفائنا وشراكاتنا".

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية، بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور"، على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

المصدر: Ynet

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