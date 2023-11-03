باريس تندد بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة" في غزة

نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، حسبما أفادت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات القطاع.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران قوله في بيان: "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"،

وفي وقت سابق دانت فرنسا "بشدة" قصف جباليا حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وكان وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أعلن أمس الخميس أنه سيتم إرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" بعد تحويلها إلى مستشفى، إلى سواحل قطاع غزة، وذلك لدعم المستشفيات في القطاع.

المصدر: أ ف ب