 
مباشر

باريس تندد بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة" في غزة

أخبار العالم العربي

باريس تندد بـ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wclr

نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، حسبما أفادت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات القطاع.

إقرأ المزيد
باريس تعرب عن
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران قوله في بيان: "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"،

وفي وقت سابق دانت فرنسا "بشدة" قصف جباليا حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وكان وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أعلن أمس الخميس أنه سيتم إرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" بعد تحويلها إلى مستشفى، إلى سواحل قطاع غزة، وذلك لدعم المستشفيات في القطاع. 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا