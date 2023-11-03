الجيش الإسرائيلي قد يوسع عملياته تشمل جنوب قطاع غزة

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أن الجيش يركز اهتمامه على شمال قطاع غزة، لكنه قد يوسع عملياته لتشمل مناطق أخرى من القطاع، بما فيها الجنوب في حال الضرورة.

وقالت المتحدثة لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الخميس، إن "البنية التحتية الإرهابية لحماس موجودة ليس فقط في شمال قطاع غزة. ونحن على علم باستخدامها للمواقع المدنية في الجنوب أيضا".

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وتابعت: "وحتى الآن نحن نركز على شمال قطاع غزة، ولكن إذا كنا نحتاج إلى شن هجوم في مناطق أخرى من القطاع، فإننا سنقوم بذلك".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يوجه الضربات فقط إلى تلك المواقع التي "تستخدم للأغراض الإرهابية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 27 أكتوبر الماضي عن توسيع عملياته البرية داخل قطاع غزة. وأعلنت قيادة إسرائيل بدء المرحلة الثالثة من العملية ضد حركة "حماس"، التي انطلقت في 7 أكتوبر ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي