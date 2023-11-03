إعلام عبري: نتنياهو يدرس طلب واشنطن بشأن وقف إطلاق نار قصير في قطاع غزة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن تقرير نشرته قناة "كان" االعبرية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يدرس طلبات الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة في غزة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا إسرائيليا قال "إن وقف إطلاق النار لعدة ساعات وارد".

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ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الجمعة لمناقشة وقف إطلاق النار، من بين قضايا أخرى، حسبما أفادت "تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، بأن وقفا لإطلاق النار مع حماس غير مطروح على الطاولة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أوضح أن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة لمساعدة المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن أيا من فترات الهدنة المؤقتة تلك لن توقف دفاع إسرائيل عن نفسها.

كما دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإطلاق النار في غزة، قائلين إن الوقت ينفد أمام الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة خطر الإبادة الجماعية الرهيب.

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هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + وكالات