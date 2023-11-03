مجلس النواب الأمريكي يشجب دعم "حماس" و"حزب الله" في الجامعات الأمريكية

قال المكتب الصحفي لمجلس النواب الأمريكي، إن المجلس تبنى قرارا يدين دعم حركة "حماس" و"حزب الله" في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية.

وأضاف المكتب الصحفي على صفحته في الشبكة الاجتماعية X: "وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 396 صوتا مقابل 23 صوتا ضده".

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ووفقا للمبادرة، تهدف الوثيقة التي "تدين دعم حماس وحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في مؤسسات التعليم العالي"، إلى حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين اليهود، لأن مثل هذا الدعم "يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة عدائية في الجامعات".

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه لا يمتلك أي قوة تشريعية وهو فعل رمزي بحت.

في يوم 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة وفرضت عليه حصارا تاما.

المصدر: نوفوستي