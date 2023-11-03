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"سرايا القدس": الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد قتلاه

"كتائب القسام" تعرض مشاهد من اشتباكاتها مع قوات إسرائيلية توغلت في منطقة جحر الديك (فيديو)

أخبار العالم العربي

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عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الجمعة مشاهد من اشتباكات مسلحيها مع قوات إسرائيلية توغلت في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وغيرها من الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.

المصدر: RT

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