شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول غزة ولقاء بلينكن

قالت مراسلة RT في مصر يوم الجمعة إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيتوجه إلى الأردن يوم السبت للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول الوضع في قطاع غزة ولقاء وزير الخارجية الأمريكي.

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وذكرت المراسلة أن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيشاركون في الاجتماع بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع

وأفادت المراسلة بأن الخارجية المصرية قالت في بيان إن "الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين".

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وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وغيرها من الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 240 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة حيث تستهدف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT