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إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة
إسرائيل تفرج عن عمال غزاويين
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قالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل أفرجت بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم صباح اليوم الجمعة.

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ولفتت التقارير الإعلامية بأن إسرائيل أعادت الجمعة، عددا من العمال الفلسطينيين كانوا محتجزين لديها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قال في بيان، إن "عمال غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة"، مضيفا أن "إسرائيل ستقطع كل الصلات مع غزة ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".

ولفتت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن عدد العمال الغزاويين المحتجزين في إسرائيل يبلغ 4000.

إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة
إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة
إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة

المصدر: القسطل الإخباري+RT+جيروزاليم بوست

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