مراسل RT من أمام مجمع "الشفاء" الطبي: "مازال في العمر بقية" (فيديو)

عاين مراسل RT في غزة مصطفى البايض، الأضرار التي أعقبت القصف الإسرائيلي لمجمع "الشفاء" الطبي في القطاع.

وذكر أن فريق RT نجا من الموت المحقق عقب استهداف الطيران الإسرائيلي لأكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة.

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وقال المراسل من أمام مجمع "الشفاء" الطبي "في هذا المكان وعلى مقربة من البوابة الشرقية للمجمع الطبي، نفذت الطائرات الإسرائيلية الحربية غارة استهدفت مجموعة من المواطنين وسيارة إسعاف كانت تتواجد بالمنطقة تقل عددا من المصابين سقطوا في غارات مكثفة على القطاع".

وأضاف مصطفى البايض أن السيارات المتواجدة قرب المجمع الطبي كانت تضم مواطنين منهم من أصيب ومن قتل في الغارة التي استهدفت "الشفاء".

وصرح بأنه كان يتواجد بالمكان عدد من الصحافيين يغطون الأحداث داخل القطاع، مشيرا إلى أن طاقم RT كان من بين الطواقم الحاضرة لحظة القصف.

واختتم مراسلنا تصريحاته بالقول "مازال في العمر بقية".

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9227 قتيلا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت الوزارة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT