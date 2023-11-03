رئيس إسرائيل يحدد شروط نهاية الحرب والقتال ضد "حماس"

أكد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ أن تل أبيب لن توقف القتال ضد حماس حتى تزول الأخيرة وذلك على الرغم من أوجاع أهالي قطاع غزة المدنيين، معتبرا أنه حينها فقط ستنتهي معاناة هؤلاء المدنيين.

وكتب هرتسوغ في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، "من يعتقد أن استغلال آلام المدنيين بأسلوب ساخر، سيكف أيدينا ويشتري لحماس الوقت، فهو مخطئ".

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وأضاف: "المعاناة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين لن تنتهي إلا باختفاء حماس"، على حد تعبيره.

وأردف الرئيس الإسرائيلي في مقاله: "كل من يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، فإنه لا يعمل على تقويض الدفاع الإسرائيلي فحسب، وإنما يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

بدورها، أعلنت إسرائيل عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي + RT