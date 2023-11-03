مدير مجمع كمال عدوان الطبي في غزة يعلن توقف العمل ببعض الأقسام بسبب نقص الوقود ويحذر من قرب نفاده

أعلن مدير مجمع كمال عدوان الطبي شمالي قطاع غزة، أحمد الكحلوت، أنه سيتم إيقاف العمل بالمولد الرئيسي للمجمع وتشغيل المولد الثانوي بعد 24 ساعة بسبب نقص الوقود، وحذر من قرب نفاده.

وحذر الكحلوت من أن نفاد الوقود يهدد بكارثة إنسانية كبرى، ستسبب بوفاة عشرات المرضى والجرحى وتوقف أجهزة التنفس الاصطناعي عن حاضنات الأطفال وأقسام العناية المشددة.

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وأكد أن نقص الوقود سيضطر إدارة المستشفى لإيقاف العمل في عدد من الأقسام، لتوفير الطاقة للأقسام الأكثر أهمية.

وناشد الكحلوت، العالم الحر والمنظمات الدولية والحقوقية بالعمل الفوري اللازم لتشغيل أقسام المستشفى قبل فوات الأوان وفقدان المرضى والجرحى لحياتهم، وتوقف الأقسام الحيوية المهمة عن العمل.

ودعا لإنقاذ المرضى والمصابين، مشيرا إلى أن التاريخ لن يرحم قتلة الأطفال والمقصرين.

وتوقفت عشرات المستشفيات عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

المصدر: RT