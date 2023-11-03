الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أحد مراكزه بصاروخ أطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف أحد مراكزه بصاروخ موجه أطلق من جنوبي لبنان. وأعلن "حزب الله" أن عملية الاستهداف أوقعت إصابات مؤكدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الإرهابيين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات من الأراضي اللبنانية على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتات" في الجليل الأعلى، مبينا أن "قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران".

بدوره أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا "عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الجمعة 3-11-2023 تجمعا لجنود ‏العدو الصهيوني قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى أكثر من 54، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT