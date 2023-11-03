نشطاء أمريكيون يطالبون أعضاء مجلس الشيوخ بالتدخل لوقف الحرب في غزة

توجه نشطاء أمريكيون من حركة Codepink الجمعة لمكاتب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وطالبوهم بالعمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت ميديا ​​بنجامين وهي من مؤسسي الحركة، على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "ننتقل من مكتب إلى مكتب ونقول لأعضاء مجلس الشيوخ يجب عليهم الدعوة فورا لوقف إطلاق النار في غزة”.

وأظهرت صفحات الحركة على شبكات التواصل الاجتماعي أن الناشطين سبق زاروا سابقا مكتب السيناتور جين شاهين.

وتظهر الصور المنشورة أن نحو عشرة ناشطين يذهبون لكل مكتب من مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، ومعهم لافتات مناهضة للحرب وأعلام فلسطينية. ولم ترد تقارير عن حدوث اعتقالات بينهم.

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المصدر: ريا نوفوستي