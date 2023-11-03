القسام تكشف عن مواصفات وخصائص "عبوة العمل الفدائي" المدمرة لآليات عسكرية إسرائيلية (فيديو)

نشرت "كتائب عز الدين القسام" فيديو تعريفيا لسمات "عبوة العمل الفدائي" التي يستخدمها مقاتلوها لتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء أمس الخميس مشاهد من التحام مقاتليها بآليات إسرائيلية شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23516 ألف جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT