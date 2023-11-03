"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تواصل الضغط على مصر لاستيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب لا تزال تمارس ضغوطا كبيرة للغاية على القاهرة بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مصريين تحدثوا لصحيفة "العربي الجديد"، إن الضغوط لا تزال تمارس على القاهرة بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.

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وبحسب أحد المصادر فإن مصر تقدمت بأكثر من مقترح في محاولة للتخلص من الضغوط الغربية والأمريكية، منها على سبيل المثال إمكانية المشاركة في الإشراف على مخيم اللاجئين الذي سيتم إنشاؤه في الأراضي الفلسطينية على مقربة من الحدود بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جهتها، كشفت قناة "i24 NEWS" الإسرائيلية أن وفدا رفيع المستوى من حكومة تل أبيب وصل إلى مصر في زيارة عاجلة.

وأوضحت القناة أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال غسان عليان، وصل إلى مصر مع عدد من المسؤولين الأمنيين بهدف دفع حلول إنسانية فورية وعاجلة لسكان قطاع غزة، على حد قولها.

وبحسب القناة الإسرائيلية "13" أجريت الزيارة بعد أن أوضحت مصر عدم استعدادها لاستيعاب لاجئين على أراضيها، وتحاول إسرائيل التحقق مما يمكن لمصر أن تقوم به، بالإضافة الى إقامة مستشفى ميداني على أراضيها.

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كما تطرقت القناة "13" أيضا لقضية دراسة إمكانية نقل مرضى من غزة إلى أوروبا من خلال جسر جوي من القطاع، وهي مبادرة يقودها قادة أوروبيون ويتم تنسيقها مع إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة إن "إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح بالعمل بشكل أفضل ومركز أكثر".

ووفق الإعلام العبري فإن إسرائيل ستسمح من جانبها بتحريك العملية وبمفاهيم أخرى يمكن القول إن إسرئيل تدفع عمليات من هذا القبيل حتى لو لم تكن شريكة بها.

هذا، وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: وسائل إعلام عبرية