الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدفت موقعا عسكريا في مزارع شبعا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين اثنين، في هجوم نفذ بطائرة بدون طيار على موقع عسكري في مزارع شبعا، على الحدود اللبنانية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة وجنديا آخر في الاحتياط أصيب بجروح طفيفة في هجوم نفذته طائرة بدون طيار في منطقة مزارع شبعا على الحدود اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قوات جيش الدفاع قامت أمس بتصفية خلية مخربين تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وبتدمير بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق القذائف نحو إسرائيل يوم أمس".

وذكر أنه "خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت دبابة خلية مخربين حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس (مزارع شبعا)".

قامت قوات جيش الدفاع أمس بتصفية خلية مخربين تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وبتدمير بنى تحتية لحزب الله ردًا على اطلاق القذائف نحو إسرائيل يوم أمس.



خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت دبابة خلية مخربين حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة جبل روس.… pic.twitter.com/JwAkYJdjPT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى 54، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

شهداء طريق القدس



١ الشهيد حسام محمّد ابراهيم

🥀٢ الشهيد علي رائف فتوني

🥀٣ الشهيد علي حسن حدرج

🥀٤ الشهيد علي يوسف علاء الدّين

🥀٥ الشهيد حسين المصري

🥀٦ الشهيد محمود أحمد بيز

🥀٧ الشهيد حسين عبّاس فصاعي

🥀٨ الشهيد حسين هاني الطّويل

🥀٩ الشهيد مهدي محمّد عطوي

🥀١٠ الشهيد… — Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) November 2, 2023

المصدر: RT