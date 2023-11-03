مراسل RT: طيران الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة شمال قطاع غزة

أفاد مراسل RT، بأن طيران الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة على المدخل الشرقي لبلدة بيت حانون، وفي المنطقة الصناعية ودوار حمودة شمال قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أيضا أن طيران الجيش الإسرائيلي يقصف محيط أبراج العودة شمالي شرق بلدة بيت لاهيا، وفي محيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

هذا وأشار، إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة وخلفت "عشرات من الشهداء والمصابين والجرحى".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

كما أعلنت إسرائيل، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

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المصدر: RT