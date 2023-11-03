لافروف يبحث مع نظيره الإيراني آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم الإعراب عن القلق من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة".

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وأضافت: "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي أبلغ نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها روسيا من خلال مجلس الأمن الدولي لتهدئة التوترات في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23500 جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT