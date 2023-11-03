مصر.. فيديو متداول لسقوط قذائف مجهولة في مدينة رفح القريبة من غزة

تداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو قالوا إنه لسقوط عدد من القذائف مجهولة المصدر على بعض المواقع في مدينة رفح المصرية القريبة من غزة.

حصلت مؤسسة سيناء على عدد من المقاطع المصورة التقطتها عدسات سكان محليين في سيناء، شهدوا وقائع سقوط قذائف مجهولة المصدر على مناطق مفتوحة في رفح المصرية شمال شرق سيناء خلال أكتوبر ونوفمبر 2023،



أحدث هذه القذائف سقطت نهار اليوم الخميس، شرق منطقة الطايرة في رفح.



وكانت مؤسسة سيناء… pic.twitter.com/TJaITBZ2v9 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) November 2, 2023

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وقالت مؤسسة تدعى "سيناء" إنها حصلت على عدد من المقاطع المصورة التقطتها عدسات سكان محليين في سيناء، شهدوا وقائع سقوط قذائف مجهولة المصدر على مناطق مفتوحة في رفح المصرية شمال شرق سيناء خلال أكتوبر ونوفمبر 2023.

ووفقا للمؤسسة أحدث هذه القذائف سقطت نهار أمس الخميس، شرق منطقة الطايرة في رفح.

وأوضحت أنها تقلت إفادات من شهود عيان عن 13 واقعة مماثلة خلال الفترة الماضية بعد إندلاع الحرب، دون أن تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

ولم تصدر السلطات المصرية تصريحات بهذا الشأن، كما لم يتسن لـRT التأكد من صحة هذه الأنباء التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشهر الماضي قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة.

ورصد بعض المواطنين تحليق طائرة قال إنها مصرية فوق جبال نوبيع، في الوقت الذي تم سماع صوت انفجار كبير أثناء تحليق المقاتلة، وتبين بعد لحظات سقوط قذيفة على الجبال.

وأصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا وقتها كشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.

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وأكد المتحدث العسكري المصري أنه "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن جملة من المعلومات".

وقال: "طائرة موجهة بدون طيار عدد 2 كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة".

وأضاف: "أسفر ذلك عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع .. إضافة إلى سقوط الآخرى في طابا".

وتابع: "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

كما قام الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أيضا بقصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

المصدر: RT