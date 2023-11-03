مراسلنا: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وريشون لتسيون واللد وبات يام (فيديو)

أفاد مراسلنا بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وريشون لتسيون واللد وبات يام.

وفي بيان لها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أن قصف تل أبيب يأتي ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وذكر موقع "حدشوت حموت" العبري سماع دوي 4 انفجارات على الأقل في منطقة تل أبيب.

وذكرت القناة 12 العبرية سماع صافرات الإنذار في تل أبيب وحولون وريشون لتسيون وبات يام واللد والرملة وبلدات أخرى.

وأشارت القناة إلى أنه تم اعتراض ما لا يقل عن 6 صواريخ في سماء غوش دان. بينما انفجر صاروخ في منطقة مفتوحة في البحر. إلى ذلك لم يتم تلقي أي اتصالات أو مكالمات بشأن سقوط ضحايا.

وبين الحين والآخر تعلن "القسام" عن توجيه رشقات صاروخية إلى مختلف المناطق الإسرائيلية وتشير في كل مرة إلى أن هذه الاستهدافات تأتي ردا على القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

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ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

بدورها، أعلنت إسرائيل، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT