أول رد فعل لأنور الغازي بعد فسخ ماينز الألماني لعقده بسبب دعمه لفلسطين

أصر المهاجم الهولندي الجنسية والمغربي الأصل أنور الغازي على دعمه للشعب الفلسطيني وذلك في أول رسالة له في أعقاب فسخ نادي ماينز الألماني لعقده بأثر فوري بسبب تعاطفه مع أهل غزة.

وأعلن نادي ماينز في وقت سابق اليوم الجمعة عبر حسابه على موقع "إكس": "أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري".

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وأوضح ماينز في بيان أنه "يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي رده على قرار ماينز اليوم الجمعة، كتب الغازي على حسابه في موقع "إنستغرام": "قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وتابع "خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة".

وكان ماينز قرر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر الماضي بسبب اتخاذه "موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الماضي، بما في ذلك عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

المصدر: RT