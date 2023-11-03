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رسميا.. ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بأثر فوري

الرياضة

رسميا.. ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بأثر فوري
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فسخ نادي ماينز الألماني لكرة القدم، عقده مع مهاجمه الهولندي أنور الغازي الجمعة، بعد ساعات من فتح الادعاء الألماني تحقيقا حيال منشوراته بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب نادي ماينز عبر حسابه على موقع "إكس": "أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري".

وأوضح ماينز في بيان أنه "يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ممثلو الادعاء الألماني إن اللاعب الهولندي الجنسية والمغربي الأصل، يشتبه في قيامه "بتهديد السلام العام من خلال التغاضي عن أعمال إجرامية بالتزامن مع التحريض على الكراهية" من خلال رسالته على "إنستغرام".

وكان ماينز قرر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر الماضي بسبب اتخاذه "موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الماضي، بما في ذلك عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

يذكر أن الغازي البالغ من العمر 28 عاما انضم لماينز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من أيندهوفن بعقد لعامين.

المصدر: وكالات

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