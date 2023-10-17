ماينز الألماني يوقف لاعبه أنور الغازي بسبب تعاطفه مع فلسطين

قرر نادي ماينز الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف مهاجمه الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي لاتخاذه موقفا من الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال ماينز في قرار إيقاف لاعبه الجديد القادم هذا الصيف من أيندهوفن الهولندي بعقد لعامين، إنه "يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. هذا رد على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد".

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وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على "إنستغرام": "إنها ليست حربا. عندما يقوم طرف بقطع المياه، الغذاء والكهرباء على طرف آخر، فهذه ليست حربا. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حربا".

وتابع "عندما يقوم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حربا.. هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا. ما نشهده الآن بشكل حي هو إبادة جماعية ودمار شامل".

وختم "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وبهذا المنشور الصادر عن لاعب أياكس وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا "اتخذ الغازي موقفا بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للنادي"، وفق ما أفاد ماينز، كاشفا "سبق القرار (إيقاف الغازي)، مناقشة تفصيلية بين مجلس الإدارة واللاعب. يحترم ماينز واقع أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الصراع المعقد المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط. لكن من الواضح أن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يعكس قيم نادينا".

المصدر: أ ف ب