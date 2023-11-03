وزير خارجية الكويت: تطابق في وجهات النظر مع موسكو حول ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
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أكد وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين بلاده وموسكو حول ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
وأشار في مؤتمر صحفي مع نظير الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم إلى أن الطائرة رقم 11 أقعلت اليوم نحو مطار العريش في مصر، مبينا أن المساعدات وصلت إلى 400 طن ، لافتا إلى أن الأمر الأهم هو أن المساعدات دخلت إلى غزة، والجسر مستمر والمساعدات لن تتوقف.
يتبع..