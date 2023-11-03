"كل الخيارات مطروحة".. صحيفة عبرية تحلل خطاب نصر الله والتطورات المحتملة في المستقبل

سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في مقال نشرته مساء يوم الجمعة الضوء على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقالت الصحيفة إن "حسن نصر الله التزم الصمت منذ 7 أكتوبر والجزء الرئيسي من خطابه اليوم إذا لم يكن هذا خداعا، يبدو أنه في الأساس محاولة لثني إسرائيل عن توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله وهي خطوة من شأنها أن تكون "أغبى شيء فعلته إسرائيل في تاريخها حسب قوله".

وأضافت "ينبغي لنا أن نتذكر أن حزب الله الآن في حالة تأهب قصوى في لبنان".

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وذكرت أن نصرالله وعد بأن تخرج "حماس" منتصرة في حرب غزة رغم الدمار والخراب، تماما كما انتصرت لبنان عام 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله جمعت بين الحذر والتهديد، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتطرقت الصحيفة إلى الكلمات التي قالها عن المواجهات مع إسرائيل على طول الحدود مثل إجبار الجيش الإسرائيلي على تقليص القوات المهاجمة في غزة من أجل نقل جزء منها إلى الشمال، مشيرة إلى أن نصر الله يفضل الاستمرار في هذا المسار وعدم التصعيد ما دامت النيران أقل حدة من تلك التي تؤدي إلى حرب شاملة.

وأوضحت أنه ومن الناحية العملية، فقد حدد نصر الله الظرفين اللذين سيصعّد فيهما، الأول التطورات في غزة على سبيل المثال إذا شعر أن حماس على وشك الهزيمة، والثاني بحسب الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل على الحدود الشمالية.

وكان نصر الله قد أكد أن "المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود.

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كما أكد أن "الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة، مشيرا إلى أن عمليات المقاومة في الحدود تأتي ضمن حسابات دقيقة جدا.

وأوضح أن جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي ومنها جزء مهم لقوات النخبة ونظامية لتخفيف الضغط على غزة.

وصرح بأن الجبهة اللبنانية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح، وتم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عملياتنا".

وردا على خطاب نصر الله، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة له تلت خطاب أمين عام حزب الله، بأن أي خطأ سيكون ثمنه باهظا.

وأضاف نتنياهو أنه يرفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه سيمضي قدما في الهجوم العسكري حتى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية