"كتائب القسام" تنشر رسالة صوتية لعضو مجلسها العسكري العام لمسلحيه قبل مقتله (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة رسالة صوتية وجهها القائد أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام إلى مسلحي القسام في العقد الدفاعية قبيل مقتله.

وحث أيمن نوفل في رسالته الصوتية على "مواصلة القتال نصرة للأقصى".

وفي 17 أكتوبر 2023، أعلنت كتائب "القسام" مقتل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.

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وقالت "القسام" في بيان حينها "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

ومن جانبه قال جهاز الشاباك الإسرائيلي "قام الجيش والشاباك بتصفية أحد كبار أعضاء منظمة حماس الذي كان قائدا للواء الوسطى في قطاع غزة أيمن نوفل".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 9227 قتيلا و23516 مصابا في القطاع، أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 340 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا.

المصدر: RT