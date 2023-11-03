الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة قرب نفق تحت الأرض في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية، بالتنسيق مع القوات الجوية، استهدفت خلية مسلحة بالقرب من نفق تحت الأرض في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه: "جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي حددوا خلية إرهابية خرجت من فتحة نفق وأرسلوا طائرة لضرب الخلية الإرهابية وتدميرها".

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سباق أن حركة "حماس" لديها ما بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن "حماس" أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت مخازن لكل ما هو ضروري لقتال طويل الأمد.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23516 ألف جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT