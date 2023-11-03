تأجيل زيارة عباس إلى روسيا بناء على طلب من الجانب الفلسطيني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، والتي كانت مقررة في منتصف نوفمبر، قد تم تأجيلها.

وقال بوغدانوف: "تم تأجيل الزيارة التي كان مخططا لها في 15 نوفمبر، بناء على طلب القيادة الفلسطينية".

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وأضاف أن الجانب الفلسطيني لفت إلى الوضع الصعب في المنطقة، ونتيجة لذلك لا يرغب عباس بمغادرتها.

وأكد بوغدانوف أن موسكو تقبلت ذلك بتفهم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا، كان مخططا لها منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23500 جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي