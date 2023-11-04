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أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)

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أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)
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بعث مراسلنا صورا لعمل أطقم الخدمات الطبية خلال تفقدها منزل أحد المواطنين مقابل برج الإسراء بمدينة غزة، بعد قصفه من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

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ولفت مراسلنا إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر على قصف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال في مدينة غزة شمال القطاع.

وقصف الطيران الإسرائيل فجر اليوم السبت عدة مناطق في قطاع غزة، حيث نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفق وكالة "وفا".

أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)

أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)

أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)

أطقم الخدمات الطبية تتفقد أنقاض منزل بعد القصف وسط قطاع غزة (صور)

كما استهدف أيضا منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي جدد قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج.

كما شن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها، وفق ما نقلته وكالة "وفا".

المصدر: RT

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