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مراسلنا: قصف إسرائيلي استهدف مولد الكهرباء بمستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير

مراسلنا: قصف إسرائيلي استهدف مولد الكهرباء بمستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قصف إسرائيلي استهدف مولد الكهرباء بمستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير
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أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

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ولفت المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر على قصف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال في مدينة غزة شمال القطاع.

واستهدفت بشكل مباشر ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

كذلك أفاد مراسلنا، بأن قصفا إسرائيليا استهدف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المراسل إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

يتبع..

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