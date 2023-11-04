نائب المستشار الألماني يدعو إلى القضاء على حركة "حماس"

اعتبر نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل هو إعلان حرب على "العالم المتحضر" ويجب القضاء عليها.

ونقلت صحيفة Welt عن هابيك قوله: "في الواقع، يجب القضاء على "حماس" لأنها دمرت عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف أن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم الخاصة، وبالتالي فإن إنشاء دولتين، فلسطين وإسرائيل، هو الحل السياسي الصحيح للصراع. وفي الوقت ذاته، اعتبر أن مثل هذا القرار ليس في مصلحة "حماس".

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وتابع: "إنهم لا يقاتلون من أجل حصول سكان فلسطين على دولتهم الخاصة. إنهم يقاتلون من أجل الحرب. إنهم يريدون شن حرب وتدمير إسرائيل، وهو أمر لن يحدث بالطبع، ولكنه سيجلب معاناة لا تطاق لشعبهم".

وأشار إلى أن "حماس" تحاول تضليل الآخرين من خلال محاولة تقديم أفعالها على أنها "اقتراح سياسي".

وأضاف: "هذا ليس اقتراحا سياسيا، إنه إعلان حرب على العالم المتحضر".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: نوفوستي