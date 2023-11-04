أنور قرقاش: على واشنطن الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش اليوم السبت، أنه على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقال قرقاش خلال مؤتمر سياسي في أبو ظبي إنه يجب على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء سريع للصراع ووضع استراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

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وحذر من أن تكون الولايات المتحدة غير فعالة لو لم تتمكن من تحقيق مثل تلك الخطوة.

وتابع: "كلما طال أمد الهجوم على غزة طالت مدة احتجاز الرهائن وزادت فرص اتساع نطاق الصراع".

أضاف: "إذا استمرت هذه الأزمة، وخاصة الجانب الإنساني، وإذا أعادتنا الأزمة إلى دائرة سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، فأعتقد أن الدور الأمريكي في هذه الحالة يتغافل عن القيام بواجبه، فالإدارة الأمريكية تعرف جيدا الصواب أو الخطأ".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات