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رشيدة طليب توجه رسالة إلى بايدن حول غزة: سنتذكر ذلك عام 2024

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رشيدة طليب توجه رسالة إلى بايدن حول غزة: سنتذكر ذلك عام 2024
Globallookpress
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هددت رشيدة طليب عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأمريكيين سيتذكرون موقفه في انتخابات 2024 إذا لم يدعم فورا طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونشرت طليب، ذات الجذور الفلسطينية والعضو في الحزب الديمقراطي، مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي X حول تصعيد الصراع. ويظهر الفيديو إعلان بايدن دعمه لإسرائيل، ولقطات لقصف غزة ومقتل الفلسطينيين، وفيديو لمسيرات مؤيدة لفلسطين في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وقالت: "سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي لا يتفق معك في هذه القضية (دعم إسرائيل). سوف نتذكر ذلك في عام 2024". وبعد ذلك ظهرت عبارة: "جو بايدن يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأمريكي لن ينسى ذلك. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".

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بالإضافة إلى الفيديو، نشرت طليب منشورا وصفت فيه شعار "من النهر إلى البحر" (نصرة لفلسطين) بأنه "دعوة ملهمة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي".

من جانبه قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حماس. وتحدث بايدن نفسه عن هدنة إنسانية.

المصدر: نوفوستي

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