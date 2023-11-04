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تظاهرات ضخمة في العاصمة الفرنسية باريس نصرة لغزة (فيديو)

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تظاهرات ضخمة في العاصمة الفرنسية باريس نصرة لغزة (فيديو)
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تناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو لمظاهرات عمت شوارع العاصمة الفرنسية باريس نصرة لأهل غزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين.

وكانت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعما لفلسطين ووقف الحرب.

كما شهدت ساحة الجمهورية بباريس أمس تجمع مئات الأشخاص في التعبير عن دعمهم للفلسطينيين، و"تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف إطلاق النار".

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وتشهد الكثير من دول العالم تظاهرات كبيرة نصرة لأهل غزة.

المصدر: RT

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