حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، فجر اليوم الأحد، استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.

وجاء في البيان: "ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم السبت الواقع في 4/11/2023 مكمنا لجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

وأفاد مراسلنا، بأن حزب الله استهدف وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه الجيش الإسرائيلي فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

المصدر: RT