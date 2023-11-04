مصدر أمني لـ"يديعوت أحرونوت": 20 ألفا قتلوا في غارات الجيش الإسرائيلي على غزة

قال مصدر أمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم "مخربون" وعناصر من حركة "حماس".

وأضاف المصدر الأمني في تصريح للصحيفة العبرية أن المئات لا يزالون تحت أنقاض الأنفاق.

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وصرح بأن الضغط على "حماس" يتزايد، مبينا "أنهم (حماس) فقط عندما يشعرون بالسيف على رقابهم سيعرضون صفقة لإطلاق سراح الرهائن "حفاظا على جلودهم".

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"