بينهم ضابط قائد سرية.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابة اثنين آخرين شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من جنوده شمال قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.

وأضاف المتحدث أن جنديين اثنين أحدهما في دورية جفعاتي والثاني في الكتيبة 931 من لواء ناحال، أصيبا بجروح خطيرة في معارك مختلفة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى وهم، الرائد يهودا ناتان كوهين 25 عاما من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي والرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عاما من شيلو في دورية جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات، في دورية جفعاتي، والرائد ليئور أرازي 25 عاما من جفعات حاييم ايهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ.

وأكد الجيش في بيانه أنهم لقوا جميعا مصرعهم في معركة شمال قطاع غزة.

בנוסף, לוחם סיירת גבעתי ולוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח״ל נפצעו באורח קשה במהלך קרבות שונים בצפון רצועת עזה, משפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أعلن يوم السبت أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

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كما أعلن هاغاري في إيجاز صحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT