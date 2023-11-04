القسام تنشر مشاهد لتدمير مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية من مسافات قريبة جدا

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من مواجهات مقاتليها مع القوات الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها دمروا 10 آليات واعتلوا إحداها.

ونشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت، كلمة صوتية جديدة أكد فيها أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT