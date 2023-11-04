مراسلنا: 12 قتيلا من أسرة واحدة بقصف الطيران الإسرائيلي منزلها بمخيم النصيرات

أفاد مراسلنا بأن مجزرة وقعت بمخيم النصيرات أمس الجمعة إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منزل عائلة الحواجري، في محيط مسجد بلال بن رباح، حيث قتل جميع أفراد العائلة.

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ولفت المراسل أن 12 فردا من الأسرة قتلوا خلال الغارة الإسرائيلية، وهم

-زكي مصباح الحواجري.

-زوجته سميرة حسين الحواجري.

- ابنه محمود زكي الحواجري.

-ابنه حمزة زكي الحواجري.

-ابنه عوض زكي الحواجري.

-زوجته إسلام حاتم محسن.

-كرم عوض زكي الحواجري.

-محمد عوض زكي الحواجري.

-محمود كامل الحواجري.

-منة كامل الحواجري.

-عبد الرحمن مطلق زقوت .

-عبد الرحمن رياض زقوت.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية استهدفت اليوم مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

واستهدفت بشكل مباشر ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأشار المراسل إلى سقوط ضحايا وإصابات بعد قصف الطيران الإسرائيلي لنازحين على بوابة مستشفى النصر.

كذلك أفاد مراسلنا، بأن قصفا إسرائيليا استهدف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المراسل إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

ولفت إلى أن الطائرات الإسرائيلية دمرت مسجد علي بن أبي طالب في شارع "8" ومنزلا بجواره.

كذلك أشار إلى احتراق 14 مركب صيد في ميناء الصيادين برفح إثر القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT