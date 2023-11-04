مراسلتنا: "الحربي الإسرائيلي" ينفذ غارتين في القطاع الشرقي جنوبي لبنان (صورة)

أفادت مراسلتنا بشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة "رباع التبن" جنوب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى منطقة "الميسات" جنوب بلدة الوزاني في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.

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بدوره أفاد مراسلنا اليوم بأن حزب الله استهدف موقع الجرداح الإسرائيلي المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان، وأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة اللبونة وأطراف بلدة الناقورة.

من جهته، عرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف المواقع والنقاط التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان بتاريخ 2 نوفمبر.

وعلى الجانب الإسرائيلي، زار وزير الدفاع يوآف غالانت، اليوم السبت، الحدود الشمالية لإسرائيل وأجرى تقييما للوضع في مركز قيادة الفرقة 146.

وتحدّث غالانت مع الجنود قائلا: "ليس لدينا النية أن ندخل حربا مع حزب الله نحن هنا بالدفاع، ومع ذلك إذا ما قام نصر الله بخطأ السنوار وجر حزب الله الى الحرب سيكون له نتائج سيئة على لبنان وسيقضي على لبنان".

وتشهد الحدود منذ حوالي 3 أسابيع تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT