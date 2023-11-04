غالانت يتعهد بقتل يحيى السنوار ويوجه رسالة تهديد لنصر الله وحزب الله

زار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم السبت، الحدود الشمالية لإسرائيل وأجرى تقييما للوضع في مركز قيادة الفرقة 146.

وتحدث غالانت مع الجنود قائلا: "مقاتلو حماس يتلقون ضربات قاسية ونتقدم بكل مكان، 13 من قادة حماس قتلوا وسنصل للجميع من القادة والمقاتلين الميدانيين".

وأضاف: "هذا الأمر مسؤول عنه قيادة حماس وسنصل إلى يحيى السنوار ونقضي عليه، جبهات الحرب واسعة".

وتابع: "ليس لدينا النية أن ندخل حربا مع حزب الله نحن هنا بالدفاع، ومع ذلك إذا ما قام نصر الله بخطأ السنوار وجر حزب الله الى الحرب سيكون له نتائج سيئة على لبنان وسيقضي على لبنان".

وعن مدة استمرار العملية العسكرية، قال غالانت: "هذه العملية مستمرة خطوة بخطوة وبحرفية، شيء واحد نقوله للشعب الإسرائيلي بعد هذه الحرب لن تكون هناك حماس".

وختم: "وسيكون لإسرائيل حرية التصرف في غزة ضد كل من يحاول رفع رأسه".

المصدر: RT